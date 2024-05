Unfall in Freiberg am Neckar

4 Der Renault des 79-Jährigen kippte bei dem Unfall um. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Ein 79-Jähriger fährt am Montagmorgen durch Freiberg am Neckar, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert – mit schlimmen Folgen.











Ein 79 Jahre alter Renault-Fahrer hat am Montagmorgen in Freiberg am Neckar-Geisingen (Kreis Ludwigsburg) einen Unfall verursacht. Dabei kippte der Wagen des Seniors auf die Seite. Der 79-Jährige musste aus seinem Fahrzeug befreit werden und kam in ein Krankenhaus.