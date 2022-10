Unfall in Filderstadt

Am Samstagmorgen, dem 1. Oktober, ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt.















Drei Leichtverletzte und ein von der Polizei geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls am Morgen des 1. Oktober auf der B27 bei Filderstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 19-jährige Autofahrerin gegen 5.50 Uhr auf der B27, auf Höhe Leinfelden-Echterdingen Stetten, von der Fahrbahn ab und stieß anschließend sowohl die rechte, als auch die Mittelleitplanke an.



Das Fahrzeug kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Sowohl die 19-jährige Fahrerin, als auch ihre 20 und 26 Jahre alten Beifahrerinnen, die sich allesamt auf dem Weg zur Arbeit befanden, wurden durch den Unfall leicht verletzt.



Alle drei Frauen wurden nach einer medizinischen Erstbehandlung an der Unfallstelle durch den verständigten Rettungsdienst mit mehreren Rettungswägen in nahegelegene Kliniken gebracht. Die Feuerwehr war zur Beseitigung von Betriebsstoffen und zur Reinigung der Fahrbahn mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort, berichtet die Polizei.



Das Unfallfahrzeug musste anschließend durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden am Auto der 19-jährigen wurde von der Polizei mit etwa 40.000 Euro beziffert. Der an den Leitplanken entstandene Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die B27 musste für die Unfallaufnahme bis etwa 7.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Esslingen übernommen.