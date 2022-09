Unfall in Filderstadt

1 Der Kinderwagen blieb nach dem Unfall auf der Straße liegen. Foto: SDMG/Schulz

Am Dienstagnachmittag ist in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem Gehweg hat das Auto einen Kinderwagen erfasst. Das Kind wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.















Am Dienstagnachmittag kam in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein Transporter von der Straße ab und erfasste einen Kinderwagen auf dem Gehweg. Wie die Polizei mitteilt, war der 71-jährige Fahrer des Autos gegen 15.35 Uhr auf der Nürtinger Straße von Sielmingen nach Bernhausen unterwegs. Aus noch unklaren Gründen kam das Fahrzeug dabei nach links von der Spur ab, fuhr über die Gegenspur und schließlich auf den Gehweg. Hier war zur selben Zeit eine Mutter mit einem zweijährigen Kind in einem Kinderwagen unterwegs. Der Transporter erfasste den Kinderwagen, wodurch dieser auf die Straße geschleudert wurde und dort liegen blieb.

Fahrer und Mutter erleiden Schock

Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, um dort auf mögliche Verletzungen untersucht zu werden. Die Mutter wurde nicht von dem Transporter erfasst. Sie erlitt jedoch ebenso wie der 71-Jährige einen Schock. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter wurde abgeschleppt. Die Unfallaufnahme dauerte noch mehrere Stunden an.