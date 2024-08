Unfall in Filderstadt-Sielmingen

1 Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 10.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

In Sielmingen (Kreis Esslingen) wollte am Donnerstagnachmittag ein 46-Jähriger die mit Schotter beladene Ladefläche seines Lasters abladen. Dabei kippte der Lkw um, der Fahrer wurde leicht verletzt.











