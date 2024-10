Radfahrer will Bus ausweichen und stürzt – Zeugen gesucht

Unfall in Filderstadt

1 Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Am Dr.-Peter-Blümlein-Platz in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag ein Radfahrer gestürzt, als er einem ausscherenden Bus ausweichen wollte. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.











