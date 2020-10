1 Ein eben erst neu aufgezogener Winterreifen hat in Filderstadt für reichlich Chaos gesorgt (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Markus Scholz

Ein verlorenes Pkw-Rad löste gestern in Filderstadt eine unglückliche Kettenreaktion mit einer verletzten Person aus. Der Reifen war erst kurz zuvor in einer Werkstatt montiert worden.

Filderstadt - Ein frisch montierter Winterreifen hat sich gestern vom Daimler-Benz einer 20-Jährige gelöst, rollte auf die Gegenfahrbahn und löste gleich mehrere Unfälle aus. Die 20-Jährige fuhr am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der L1205 von Sielmingen in Richtung Wolfschlugen, als sich eines der beiden hinteren Räder in einer Linkskurve selbstständig machte. Das Rad rollte direkt auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommender 22-jähriger Ford-Lenker noch rechtzeitig anhielt. Der hinter ihm fahrende 68-jährige Motorradfahrer konnte seine Triumph allerdings nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw Ford hinten auf. Der Kradlenker stürzte in den Grünstreifen, blieb aber verletzungsfrei. Der Reifen prallte im Anschluss gegen den Daimler einer 55-jährigen, die hinter dem Zweirad fuhr. Die 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Alle beteiligten Fahrzeuge – bis auf den Pkw Ford- mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die L1205 halbseitig gesperrt. Es kam lediglich zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Nachdem unmittelbar vor Beginn der Fahrt der Pkw Daimler-Benz durch eine Werkstatt auf Winterreifen umgerüstet wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft ein technisches Gutachten an. Der Verkehrsdienst Esslingen ermittelt.