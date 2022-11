1 Durch den Unfall ist ein Schaden in Höhe von 30 000 Euro entstanden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Mittwochmorgen gerät ein 42 Jahre alter Autofahrer in den Gegenverkehr und stößt mit dem Auto eines 55-Jährigen zusammen. Er gibt der Polizei zufolge an, einem Fußgänger ausgewichen zu sein.















Mehr als 30 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Heinrich-Hermann-Straße in Filderstadt-Bonlanden ereignet hat. Dort war ein 42-jähriger Autofahrer gegen 5.40 Uhr von der Bonländer Straße in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße unterwegs. Dabei geriet er der Polizei zufolge auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegenkommenden Auto eines 55-Jährigen zusammenstieß.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Der Unfallverursacher soll laut Polizeiangaben ausgesagt haben, dass er wegen eines Fußgängers, der die Fahrbahn überquert haben soll, nach links ausgewichen ist. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.