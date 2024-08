1 Vermeintlich alkoholisierter Fahrradfahrer stößt mit Fußgänger zusammen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Am Mittwochabend soll ein mutmaßlich alkoholisierter und unter Drogen stehender Fahrradfahrer in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) mit einer Fußgängerin zusammengestoßen sein.











Am Mittwochabend kam es auf einem Weg in Verlängerung der Straße Am Fleinsbach in Filderstadt (Kreis Esslingen) zu einem Zusammenstoß zwischen einem 39-jährigen Radfahrer und einem Fußgänger. Der Radfahrer soll laut Polizei unter Verdacht stehen unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden zu haben.