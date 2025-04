Unfall in Filderstadt: Audifahrer nach Kollision geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Ein noch unbekannter Audifahrer hat am Samstagnachmittag einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Offenbar war er zu schnell unterwegs und stieß beim Überholen mit einem Mini Cooper zusammen, der daraufhin in die Leitplanken krachte.

Bei einem Unfall auf der B 27 auf Höhe Filderstadt sind am Samstagnachmittag eine 66-Jährige schwer und ein 69-Jähriger leicht verletzt worden. Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen ermittelt aktuell gegen einen noch unbekannten Audifahrer, der den Verkehrsunfall verursacht haben und anschließend geflüchtet sein soll.

Gegen 17.15 Uhr am Samstag war laut Polizei ein Audi A6 auf der B 27 auf Höhe Filderstadt in Fahrtrichtung Reutlingen zunächst durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen. Der Fahrer sei offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit sehr nah auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, weswegen dessen Fahrer den Fahrstreifen wechseln musste. Beim dann folgenden Überhol-Manöver kam es zu einem Zusammenstoß mit dem eben überholten Mini Cooper, der von einem 69-Jährigen gelenkt wurde.

Fahrer des Mini Cooper verliert die Kontrolle über sein Auto

Der Fahrer des Mini Cooper verlor aufgrund der Kollision mit dem Audi die Kontrolle und prallte mit seinem Fahrzeug in die Leitplanken. Dabei ergab sich nach Angaben der Polizei ein etwa 140 Meter langes Trümmerfeld auf der B 27, weswegen ein Fahrstreifen in Richtung Reutlingen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Die 66-jährige Beifahrerin aus dem Mini Cooper erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 69-jährige Fahrer selbst erlitt leichte Verletzungen.

Audi könnte grau oder graublau und tiefergelegt sein

Der Sachschaden am Mini Cooper wird auf etwa 13 000 Euro geschätzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beschädigten Leitplanken wird zudem auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zu dem flüchtigen Audi ist lediglich bekannt, dass es sich um einen eventuell tiefergelegten grauen oder graublauen Audi A6 der Modellreihe C6 handeln soll. Zeugen erkannten zudem eine Reutlinger Zulassung an dem Fahrzeug. Aufgrund der Kollision mit dem Mini Cooper dürfte der Audi deutliche Schäden am Heck auf der rechten Seite aufweisen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/ 39 90 330 beim Verkehrsdienst Esslingen zu melden.