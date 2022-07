1 Das Auto prallte auf der B 27 gegen die Mittelleitplanke und drehte sich anschließend (Symbolfoto). Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Ein 35-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend auf der B 27 bei Filderstadt (Kreis Esslingen) auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es ist ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden.















Link kopiert

Ein Schaden in Höhe von über 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 27 bei Filderstadt entstanden. Ein 35-Jähriger befuhr laut Polizeiangaben gegen 19 Uhr mit seinem Auto die Bundesstraße in Richtung Tübingen. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Plattenhardt verlor er aufgrund Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte heftig gegen die Mittelleitplanke. Im Anschluss drehte sich der Wagen und blieb nach etwa 50 Metern stehen. An dem Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden.