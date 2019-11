1 Die Unfallfahrerin musste nach der Kollision in eine Klinik gebracht werden. Foto: picture alliance / Stefan / Puchner

Eine junge Autofahrerin ist in Filderstadt deutlich alkoholisiert und zu schnell unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verliert und gegen einen Baum fährt.

Filderstadt - Eine 22-Jährige ist am Montag bei einem Unfall in Filderstadt-Plattenhardt verletzt worden. Laut der Polizei war die junge Frau gegen 19.35 Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Hofwiesenstraße in Richtung Hohenheimer Straße zu schnell gefahren. Sie kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, überfuhr eine Warnbake und krachte 50 Meter weiter gegen einen Baum, wo ihr Wagen völlig demoliert zum Stehen kam. Die Fahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte starken Alkoholgeruch bei der Frau fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, der Wagen abgeschleppt. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 5000 Euro.