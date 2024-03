Unfall in Feuerbach

1 In Stuttgart-Feuerbach hat sich am Samstag ein Unfall ereignet. Foto: Rosar

Im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach ereignet sich am Samstagnachmittag ein Unfall. Dabei werden auch Personen verletzt. Was bisher bekannt ist.











Bei einem Unfall am Samstagnachmittag im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach ist ein Kleinwagen auf dem Dach liegengeblieben. In der Heilbronner Straße – auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Sieglestraße – krachte es gegen 12.50 Uhr. Zwei Personen seien leicht verletzt worden, so eine Polizeisprecherin.