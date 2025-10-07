Unfall in Fellbach: Seniorin verwechselt Gas und Bremse – drei Fahrzeuge beschädigt

Eine 74 Jahre alte Frau hat in Fellbach die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt.
Eine 74 Jahre alte VW-Fahrerin hat am Montagnachmittag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall verursacht. Sie wollte laut der Polizei gegen 12.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße in eine Parklücke einfahren und verwechselte hierbei das Brems- mit dem Gaspedal. Anschließend überfuhr sie einen Bordstein und kollidierte mit einem Renault. Dieser wurde auf einen geparkten Mercedes geschoben.