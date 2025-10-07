Unfall in Fellbach: Seniorin verwechselt Gas und Bremse – drei Fahrzeuge beschädigt

Eine 74 Jahre alte Frau hat in Fellbach die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

Eine 74 Jahre alte VW-Fahrerin hat am Montagnachmittag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall verursacht. Sie wollte laut der Polizei gegen 12.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße in eine Parklücke einfahren und verwechselte hierbei das Brems- mit dem Gaspedal. Anschließend überfuhr sie einen Bordstein und kollidierte mit einem Renault. Dieser wurde auf einen geparkten Mercedes geschoben.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Seniorin habe selbst die Polizei verständigt. „Die drei beschädigten Fahrzeuge waren nach dem Unfall alle noch fahrbereit und hätten theoretisch bis zur nächsten Werkstatt fahren können“, erklärte der Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen.

Verwechslung von Gas und Bremse nichts Ungewöhnliches

Nach Angaben der Polizei kommt es immer wieder vor, dass Personen in der Hektik Gas und Bremse verwechseln. So ein Vorfall müsse nicht unbedingt bedeuten, dass jemand nicht mehr fahrtüchtig sei. Nur wenn die Beamten vor Ort Hinweise auf eine mangelnde Fahrtüchtigkeit erkennen – etwa durch das Gesamtverhalten oder den körperlichen Zustand – werde die Führerscheinstelle informiert, um eine Überprüfung einzuleiten, so der Polizeisprecher. „In diesem Fall war das jedoch nicht notwendig.“

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro; pro Fahrzeug rund 2500 Euro. Dass der Schaden bei drei beteiligten Fahrzeugen vergleichsweise gering ausfiel, liegt laut der Polizei vermutlich daran, dass die Autos älter waren.„Manchmal sieht es nach viel aus, ist aber in Wirklichkeit kein großer Schaden“, sagte der Sprecher.