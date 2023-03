1 Laut der Polizei entstanden 100 000 Euro Schaden (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand, STZN/geschichtenfotograf.de

Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer will in Fellbach links abbiegen und übersieht dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Ein folgenschwerer Fehler.









Bei einem Unfall in Fellbach, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren, sind am Sonntagabend schätzungsweise 100 000 Euro Schaden entstanden. Laut der Polizei war gegen 20 Uhr ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Höhenstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Wilhelmstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 26-Jährigen.

Es kam zur Kollision, nach welcher der Mercedes ins Schleudern geriet und im Kreuzungsbereich stehen blieb. Der BMW kam ebenfalls ins Schleudern, er krachte gegen einen auf der Wilhelm-Pfitzer-Straße fahrenden VW eines 34-Jährigen. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Mercedes sowie der VW-Fahrer und eine zehnjährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt.