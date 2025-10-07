Unfall in Fellbach: Bus kracht in Wartehäuschen – vier Menschen leicht verletzt

5 Das Wartehäuschen wurde beim Unfall völlig zerstört. Foto: Andreas Rosar

Ein Busfahrer verliert in Fellbach die Kontrolle und kracht in ein Wartehäuschen. Vier Menschen haben Glück im Unglück – sie werden nur leicht verletzt.











Ein Linienbus ist am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr in der Friedrich-List-Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verwechselte der Fahrer offenbar das Brems- mit dem Gaspedal, verlor die Kontrolle über den Bus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen das gläserne Wartehäuschen einer Bushaltestelle.