1 Die Feuerwehr musste die schwer verletzte Frau aus dem Citroën befreien. Foto:

Bei einer Frontalkollision auf der L1197 in Fellbach-Oeffingen wird am Montag gegen 8.16 Uhr eine 21-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte befreien sie aus dem Auto.











Link kopiert



Auf der Landesstraße 1197 ist es laut Polizeibericht zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 8.15 Uhr geriet eine 21-jährige Citroën-Fahrerin zwischen dem Sami-Khedira-Stadion und der Abzweigung nach Fellbach-Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr in Richtung Remseck. Nach Polizeiangaben prallte ihr Auto frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito zusammen.