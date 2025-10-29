Unfall in Fellbach: 84-Jähriger verursacht Unfall: Drei Autos beschädigt
Ein Senior hat in Fellbach einen Unfall verursacht. Foto: Stefan Puchner

Am Dienstag stößt in Fellbach ein 84-Jähriger mit seinem Citroen im Kreuzungsbereich mit einem BMW zusammen – drei Fahrzeuge werden beschädigt, eine Frau verletzt.

Ein 84-jähriger Citroen-Fahrer hat am Dienstag gegen 16.50 Uhr in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall im Kreuzungsbereich verursacht. Er befuhr laut Polizeiangaben die Wilhelm-Pfitzer-Straße in westlicher Richtung und übersah an der Kreuzung zur Höhenstraße den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW einer 49-jährigen Fahrerin. Die Autos stießen zusammen.

 

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen des Seniors gegen einen verkehrsbedingt haltenden Mazda eines 27-Jährigen geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die BMW-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die beiden anderen Beteiligten wurden nicht verletzt.

 