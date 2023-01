Unfall in Fellbach

1 Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Foto: dpa/Stephan Jansen

Ein 74-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Auto in Fellbach gegen eine Hauswand geprallt. Der Mann starb, doch der Unfall war wohl nicht die Ursache für den Tod.















Link kopiert

Ein 74-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Auto von der Benzstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann nach dem Vorfall ohne Bewusstsein und verstarb noch an der Unfallstelle. Notarzt und Rettungsdienst konnten ihn nicht mehr wiederbeleben.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Unfall allerdings nicht die Ursache für den Tod des Mannes. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens wird mit 20 000 Euro angegeben.