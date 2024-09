Unfall in Fellbach: 40-Jährige nimmt BMW die Vorfahrt

1 In der Fellbacher Ringstraße kam es zum Zusammenstoß. Foto: dpa/Marcus Brandt

Weil eine VW-Fahrerin am Donnerstag in der Fellbacher Ringstraße einen BMW übersieht und ihm die Vorfahrt nimmt, stoßen die beiden Autos zusammen. Es entsteht ein Schaden in fünfstelliger Höhe.











Vermutlich aus Unachtsamkeit ist es am Donnerstag in Fellbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 40-jährige VW-Fahrerin gegen 15.45 Uhr von der Ohmstraße nach rechts auf die Ringstraße einbiegen wollen. Dabei übersah sie einen BMW-Fahrer, der Vorfahrt hatte und in gleicher Fahrtrichtung die Ringstraße befuhr. Durch die Kollision entstand an den Wagen ein Schaden von insgesamt rund 11 000 Euro.