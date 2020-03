Unfall in Fellbach

1 Der Unfall ereignete sich in Fellbach. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil er wohl zu schnell unterwegs ist, baut ein 18-jähriger BMW-Fahrer am Mittwoch in Fellbach einen heftigen Unfall.

Fellbach - Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Mittwochnachmittag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen heftigen Unfall verursacht, in dessen Folge sich sein Fahrzeug überschlug. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige gegen 13 Uhr in der Waiblinger Straße in Richtung Bruckstraße unterwegs. Dabei fuhr er wohl zu schnell, sodass er von der Fahrbahn abkam, gegen ein Verkehrszeichen, einen Baum und schließlich gegen einen geparkten Honda krachte. Der Honda wurde noch auf ein weiteres Auto geschoben.

Der BMW des Unfallverursachers überschlug sich nach dem Zusammenstoß und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beim Unfall wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.