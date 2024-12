Unfall in Fellbach: 18-Jähriger kracht mit Porsche gegen Baum – drei Verletzte

1 Ein 18-Jähriger hat in Fellbach die Kontrolle über einen Porsche verloren. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Ein Fahranfänger ist am Dienstagabend in Fellbach mit einem Porsche gegen einen Baum gekracht. Drei Personen wurden verletzt, der Sachschaden ist beträchtlich.











Link kopiert



Ein 18-Jähriger hat am Dienstagabend auf der Bühlstraße in Fellbach die Kontrolle über einen Porsche verloren. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahranfänger, der in Richtung Pfarrstraße unterwegs war, gegen 21.50 Uhr in einer lang gezogenen Rechtskurve zum Überholen angesetzt. Beim Ausscheren jedoch kam der Sportwagen nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und seine zwei Beifahrer wurden verletzt, einer davon schwer. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.