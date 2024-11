Unfall in Esslingen Zell: Auto kommt von Straße und prallt in Vorgarten – zwei Totalschäden

7 In Esslingen Zell ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

In Esslingen Zell ist es am späten Mittwochabend zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde und an zwei Autos ein Totalschaden entstand.











Am späten Mittwochabend ist es in Esslingen Zell zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurd. Wie die Polizei berichtet, war gegen 23.15 Uhr ein Citroen C1-Fahrer auf der Kirchstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache und ohne Außeneinwirkung kam der Fahrer von der Fahrbahn ab. Daraufhin fuhr er laut Polizei in einen Vorgarten, prallte dort gegen einen Baum und stieß schließlich mit einem vor einer Garage geparkten Auto zusammen.