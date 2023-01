Unfall in Esslingen

In Esslingen kam am Montag ein 67-Jähriger mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Absperrung und prallte gegen einen Brunnen. An seinem Auto entstand ein hoher Schaden.















In Esslingen fuhr am Montagnachmittag ein 67-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Brunnen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 16 Uhr in Richtung Rüdern auf der Sulzgrieser Straße unterwegs. Auf der Höhe der Kelterstraße kam sein Wagen aus unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und durchbrach eine aus Pfosten bestehende Absperrung. Schließlich stieß der Wagen gegen einen Brunnen. Danach war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 11 000 Euro.

Die Feuerwehr reinigte im Anschluss die Straße, da aus dem Unfallwagen Flüssigkeiten ausgelaufen waren.