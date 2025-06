Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Eibner

Eine Frau parkt in Esslingen aus und übersieht dabei, dass ihre Tochter noch an der geöffneten hinteren Autotür steht. Die Elfjährige wird leicht verletzt.











In Esslingen ist es am Montag zu einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz am Zollernplatz gekommen. Dabei wurde ein Kind verletzt.