9 Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Auto befreien, da er eingeklemmt worden war. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Am Donnerstagmorgen verlor ein 52-Jähriger in Esslingen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. der Mann wurde schwer verletzt.















Durch einen Unfall auf der Römer Straße im Esslinger Stadtteil Wäldenbronn wurde am Donnerstagmorgen ein 52-Jähriger schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen acht Uhr in seinem Auto in Richtung Stettener Straße unterwegs. Kurz vor der Abzweigung verlor er in einer Rechtskurve aus bisher noch unklaren Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch fuhr der Wagen über die Gegenspur, kam von der Straße ab und stieß schließlich frontal gegen einen Baum. Der 52-Jährige wurde dadurch schwer verletzt. Die Feuerwehr rückte mit 18 Einsatzkräften in vier Fahrzeugen an und befreite den Mann, der durch den Unfall in seinem Auto eingeklemmt worden war. An der Unfallstelle wurde er durch einen Notarzt behandelt, bevor der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus bringen konnte. Die Römerstraße musste kurzzeitig vollgesperrt werden, später konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Das Unfallauto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 18 000 Euro.