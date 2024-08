Unfall in Esslingen

6 Bei einem Unfall mit einem Lkw am Dienstagvormittag in Esslingen ist ein beträchtlicher Schaden entstanden. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagvormittag in der Esslinger Stadtmitte unter anderem ein Gerüst teilweise zum Einstürzen gebracht und ist mit seinem Laster gegen eine Hauswand gefahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro.











Link kopiert



Ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro ist ersten Schätzungen der Polizei zufolge bei einem Lkw-Unfall am Dienstagvormittag in der Esslinger Stadtmitte entstanden.