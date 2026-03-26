Unfall in Esslingen: Kollision mit Auto – Radfahrer schwer verletzt
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Ein Radfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein Auto und ein Fahrrad kollidieren am Mittwochvormittag in Esslingen. Bei dem Unfall wird der 56-jährige Radfahrer schwer verletzt.

Ein Radfahrer ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall in Esslingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 58 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 11.40 Uhr auf der Ebershaldenstraße und wollte anschließend nach links in die Landolinsgasse abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorrangberechtigten Radfahrer, der die Augustinerstraße in Richtung Mülbergstraße befuhr.

 

Durch die Kollision stürzte der 56-jährige Mann der Polizei zufolge und erlitt ersten Erkenntnissen nach schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut der Polizei auf mehrere Hundert Euro.

 