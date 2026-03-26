Unfall in Esslingen: Kollision mit Auto – Radfahrer schwer verletzt

1 Ein Radfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein Auto und ein Fahrrad kollidieren am Mittwochvormittag in Esslingen. Bei dem Unfall wird der 56-jährige Radfahrer schwer verletzt.











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Ein Radfahrer ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall in Esslingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 58 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 11.40 Uhr auf der Ebershaldenstraße und wollte anschließend nach links in die Landolinsgasse abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorrangberechtigten Radfahrer, der die Augustinerstraße in Richtung Mülbergstraße befuhr.