Unfall in Esslingen

1 Bei einem Unfall sind eine 13-Jährige und ein 54-Jähriger Rollerfahrer verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine 13-Jährige rennt in Esslingen ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße. Sie stößt mit einem Rollerfahrer zusammen.











Ein Kind und ein Motorroller-Fahrer sind am Dienstagvormittag in Esslingen zusammengestoßen und haben sich dabei leicht verletzt. Die 13-Jährige rannte gegen 11.20 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten in der Kreuzung der Kurzen Straße und der Palmstraße auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte.