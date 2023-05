Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte die drei Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: /Thaut Images

Bei einem Unfall in Esslingen sind am Dienstagabend drei Personen verletzt worden. Offenbar war eine 37-Jährige über eine rote Ampel an der Kreuzung der Plochinger Straße mit der Ulmer Straße gefahren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In Esslingen hat am Dienstagabend eine 37-Jährige offenbar eine rote Ampel missachtet und so einen Unfall verursacht, durch den drei Personen ins Krankenhaus mussten.