1 Eine 28-Jährige musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Foto: SDMG

Die Polizei steht noch vor einem Rätsel. Eine 28-Jährige ist in der Nacht auf Samstag in Esslingen aus einem fahrenden Auto gefallen.

Esslingen - Wie eine Frau am frühen Samstagmorgen in Esslingen aus einem fahrenden Auto fallen konnte, muss die Polizei erst noch herausfinden. Ein 36-jähriger Golf-Fahrer war gegen 1.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes mit seiner 28-jährigen Mitfahrerin in einen Streit geraten. Von dem Parkplatz bog er dann auf die Rennstraße ab und fuhr in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Die 28-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt auf der Rücksitzbank hinter dem Fahrer. Von dort fiel sie dann aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 07 11/39 90-420.