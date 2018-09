Unfall in Esslingen Fahrer klemmt Bein unter Traktor ein

Von red 09. September 2018 - 14:30 Uhr

Im Esslinger Stadtteil Altbach ist ein Traktor umgestürzt – der Fahrer hat sich dabei schwer verletzt. Der 27-Jährige klemmte sich sein Bein unter dem Gefährt ein.





7 Bilder ansehen

Esslingen - Am Samstagnachmittag, um 15.05 Uhr, ist es in der Verlängerung des Aichschießer Wegs in Altbach (Kreis Esslingen) bei Mäharbeiten mit einem Traktor zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Der 27-jährige Fahrer eines Traktors war laut Polizei auf einem stark abschüssigen Wiesengrundstück mit Mäharbeiten beschäftigt. An einem steilen Hang kippte das Fahrzeug zur Seite, wobei der Fahrer aus dem Traktor geschleudert wurde. Das Fahrzeug hatte zwar einen Überrollbügel, der jedoch nicht verhindern konnte, dass ein Bein des Fahrers unter dem Traktor eingeklemmt wurde.

Zur Bergung des Fahrers waren die Feuerwehren von Altbach und Deizisau mit fünf Fahrzeugen und 24 Mann vor Ort, die den 27-Jährigen befreien konnten. Dieser wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.