In Esslingen sind am Dienstagabend drei Personen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Esslingen kommen am Dienstag drei Menschen ums Leben. Mindestens eine weitere Person wird verletzt. Noch sind viele Fragen offen.











Bei einem schweren Verkehrsunfall in Esslingen am Neckar sind am Dienstag drei Menschen gestorben. Laut Polizei wurde mindestens eine weitere Person verletzt.