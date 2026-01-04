Unfall in Esslingen: Betrunken am Steuer – Auto kippt nach Überholmanöver um

In der Tempo-30-Zone in Berkheim wollte ein betrunkener Autofahrer wohl ein Überholmanöver verhindern. Dabei beschädigte er mehrere Autos und sein Wagen kippte um.
Mehrere Fahrzeuge sind am Samstag gegen 20.15 Uhr bei einem Unfall im Esslinger Stadtteil Berkheim beschädigt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr in der Köngener Straße in Richtung Lindenstraße. Nach einem Überholmanöver kippte der Mann, der erheblich zu viel Alkohol getrunken hatte, mit seinem Fahrzeug um. Verletzt wurde niemand. Mehrere Autos sind bei dem Unfall beschädigt worden.