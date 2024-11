Unfall in Esslingen-Berkheim: Twingo überschlägt sich bei Kollision – Fahrerin muss ins Krankenhaus

1 Der Twingo überschlug sich bei der Kollision und kam auf dem Dach zum Liegen. Foto: SDMG

Auf der Landstraße 1192 in Esslingen-Berkheim hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen erklärt, wollte eine 83-jährige Autofahrerin gegen 12.20 Uhr mit ihrem Renault Twingo von der Straße „Am Ziegelbrunnen“ nach rechts auf die L 1192 in Richtung Esslingen abbiegen, wobei sie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte und mit ihrem Twingo auf den vorausfahrenden Kia Ceed einer 56-Jährigen auffuhr. Daraufhin rollte der Twingo nach rechts in einen Graben, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.