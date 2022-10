Unfall in Esslingen

Zwei Autos beim Sturz verschrammt, aber der Radler zog sich nur leichte Verletzungen zu (Symbolbild).

Schwer bepackt bringen seine Tüten einen Radler in Esslingen aus dem Tritt – bei seinem Sturz werden zwei parkende Autos in Mitleidenschaft gezogen.















Schwer beladen kam ein 37-jähriger Fahrradfahrer zu Fall und schrammt gleich an zwei PKWs entlang.

Der 37-Jährige befuhr am Freitag um 17.15 Uhr die Hindenburgstraße von der Olgastraße kommend in Richtung Reutlinger Straße . An seinem Lenker transportierte er einige, teils schwere Tüten. Deshalb aus dem Gleichgewicht gebracht kam er mit seinem Fahrrad nach rechts ab und fiel gegen einen geparkten Mercedes Benz C220. Das Vorderrad geriet dann noch zwischen den Mercedes und einen ebenfalls dort parkenden PKW Skoda Superb.

Der Fahrradfahrer stürzte von seinem Fahrrad auf das Heck des Skodas und zog sich leichte Verletzungen zu, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Zum Schaden an beiden PKWs gibt es laut Polizei noch keine näheren Angaben.