Unfall in Esslingen: 60-Jährige erliegt ihren Verletzungen

1 Ein Unfall in Esslingen hatte tödliche Folgen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Vier Tage nach einem Unfall am Rande des Esslinger Industriegebiets Neue Neckarweisen ist eine 60 Jahre alte Frau am Freitag im Krankenhaus gestorben.











Nach einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen, der am vergangenen Montagmittag am Rande des Esslinger Gewerbegebiets Neue Neckarwiesen passiert ist, ist eine 60-jährige Mitfahrerin am Allerheiligen-Feiertag im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Wie bereits berichtet, war der 72 Jahre alte Fahrer eines zur Personenbeförderung genutzten Kleintransporters unterhalb der Adenauer-Brücke kurz abgelenkt gewesen und zudem durch die tief stehende Sonne geblendet worden, so dass es zur Kollision mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Tieflader gekommen war, den er offenkundig nicht gesehen hatte. Die drei anderen Frauen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß laut der Polizei leicht verletzt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zum Unfallgeschehen dauern noch an.