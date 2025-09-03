Unfall in Esslingen: 17-Jähriger stößt mit Auto zusammen – verletzt in Klinik

1 Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: imago images/McPHOTO

Ein junger Moped-Fahrer ist am Dienstagabend in Esslingen leicht verletzt worden. Er hatte beim Abbiegen einem Auto die Vorfahrt genommen und es kam zum Zusammenstoß.











Link kopiert



﻿ Am Dienstagabend hat ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Esslingen leichte Verletzungen erlitten. Der Jugendliche bog gegen 18.15 Uhr mit seiner Yamaha nach links in die Stettener Straße ab. Nach Angaben der Polizei stieß er dort mit dem Hyundai einer 49-Jährigen zusammen. Die Frau war vorfahrtsberechtigt in Richtung Stetten unterwegs.