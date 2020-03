1 Im Kreis Ludwigsburg ist ein 20-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Noch einmal glimpflich ist ein Unfall im Kreis Ludwigsburg ausgegangen. Der 20-jährige Fahrer eines Audis war mit seinem Auto von der Straße abgekommen, weil er wohl abgelenkt war.

Erligheim - An einem Baum hat die Fahrt eines 20-jährigen Audi-Fahrers am Montagabend in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) geendet. Der junge Mann hatte aber Glück, er kam mit leichten Verletzungen davon. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige gegen 20 Uhr in der Hofener Straße, etwa auf Höhe des Sportplatzes, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei geht davon aus, dass er kurz abgelenkt war. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Straße zu lenken, verlor der 20-Jährige schließlich vollends die Kontrolle über den Audi. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Die Verletzungen des Mannes waren nicht gravierend, Angehörige brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Auto, an dem ein Schaden von circa 8000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.