Auf der Suche nach einem Parkplatz verliert eine Frau mit ihrem Auto die Übersicht über das Geschehen. Sie fährt gegen einen Einkaufswagen. Ein Schwangere und ihr zweijähriges Kind werden verletzt.

Eislingen - Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in der Salacher Straße in Eislingen (Kreis Göppingen) sind am Dienstagmorgen eine Schwangere und ihr Kleinkind leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine Autofahrerin gegen 9 Uhr auf der Suche nach einem Stellplatz. Dabei ließ sich die 53-Jährige ablenken und verlor die Übersicht über das Geschehen auf dem Parkplatz. So übersah sie, wie die schwangere Frau mit ihrem Einkaufswagen aus einem Geschäft kam und stieß dagegen. Der Einkaufswagen fiel um und das zweijährige Kind, das sich im Einkaufswagen befand, stürzte zu Boden.

Der Rettungsdienst fuhr Mutter und Kind, beide leicht verletzt, zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 07335/96260 an die Polizei Göppingen zu melden.