Unfall in Ehningen

5 Bei dem Unfall wurde ein 33-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ein 33-jähriger Autofahrer kommt am Sonntagmorgen in Ehningen von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlägt sich in der Folge. Der Mann erleidet schwere Kopfverletzungen.









Ein 33-Jähriger hat sich am Sonntagmorgen in Ehningen (Kreis Böblingen) mit seinem Auto überschlagen und dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizeiangaben war der Mann gegen 5.45 Uhr mit seinem Skoda auf der Hildrizhauser Straße in Richtung Ehningen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen zwei Straßenlaternen. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach.