21-jährige Autofahrerin gerät in Gegenverkehr – zwei Verletzte

Unfall in Ebersbach an der Fils

6 Die 21-jährige Unfallverursacherin geriet mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Bei einem Unfall in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) sind am Samstag zwei Personen verletzt worden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.











In Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) hat sich am vergangenen Samstagabend ein Unfall ereignet. Zwei Personen wurden verletzt. Außerdem entstand Sachschaden.