Unfall in Dortmund-Derne: ICE prallt gegen Auto auf Bahnübergang - Schranke umfahren?

1 Das Auto stand auf dem Bahnübergang und wurde von einem ICE erfasst. Foto: Markus Wüllner/dpa

Der Wagen eines 75-Jährigen wird auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst. Der Autofahrer soll versucht haben, eine Halbschranke zu umfahren. Er konnte noch aussteigen, wurde aber verletzt.











Link kopiert



Dortmund - Auf einem Bahnübergang in Dortmund ist ein ICE auf ein Auto geprallt. Der 75 Jahre alte Fahrer des Autos habe wahrscheinlich versucht, die Halbschranke zu umfahren, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Abend. "Der Pkw stand auf den Gleisen." Der Fahrer habe sein Auto zuvor noch verlassen und sei nicht von dem Zug getroffen worden. Dennoch erlitt der Mann Kopf- und Armverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Wie er sich die Verletzungen zuzog, sei Gegenstand der Ermittlungen.