Ein 24-Jähriger hat sich in Ditzingen vermutlich zugedröhnt hinter das Steuer seines Autos gesetzt und in diesem Zustand einen Unfall gebaut. Danach schloss er den Mercedes einfach ab und ging weg.

Ditzingen - Mit einem kuriosen Fall war die Polizei am Donnerstagnachmittag in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) beschäftigt. Unter dem Einfluss von Drogen hatte ein 24-Jähriger gegen 15.40 Uhr in der Straße „Am Maurener Berg“ einen Unfall verursacht. In seinem Mercedes kam der junge Mann zunächst auf Höhe der Tennisanlagen nach rechts von der Straße ab, ehe er gegen einen parkenden Wohnwagen prallte. Dieser wurde durch die Kollision nach vorne katapultiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 26 000 Euro. Nach dem Unfall stieg der 24-Jährige aus seinem Auto, schloss es ab und entfernte sich vom Tatort.

Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte den demolierten Wohnwagen und alarmierte die Polizei. Während sie den Unfall aufnahm, kehrte der 24-Jährige plötzlich zurück und gab sich als Fahrer zu erkennen. Weil er sich auffällig verhielt, musste er einen Drogentest machen und sich Blut abnehmen lassen. Als die Polizei seinen Führerschein beschlagnahmen wollte, gab der junge Mann an, ihn verloren zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

