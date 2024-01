5 Der Schwerverletzte musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt ein 80-Jähriger mit seinem BMW von der Straße ab und stürzt eine Böschung hinunter. Der Wagen landet in der Glems.











Am Dienstag ist ein 80-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) in der Glems gelandet. Der BMW-Fahrer wollte laut Polizeiangaben gegen 11.45 Uhr vermutlich vom Parkplatz einer Gaststätte wieder in die Leonberger Straße einfahren, wobei er einen Zaun und eine Hecke durchbrach.