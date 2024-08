Unfall in Ditzingen

7 Sonntagnacht kam der Fahrer eines Porsches in Ditzingen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Fußgängerampel. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

In Ditzingen ist am Sonntag ein Porsche-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rammte er den Mast einer Fußgängerampel. Es entstand ein hoher Sachschaden.











Am Sonntagnacht ist es in Ditzingen zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei war ein Porsche-Fahrer gegen 22.50 Uhr auf der Weilimdorfer Straße in Richtung Siemensstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und eine Fußgängerampel rammte.