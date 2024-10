Unfall in Ditzingen: Mit Auto gegen Ampelmast gekracht und zu Fuß geflüchtet

Ein 44-Jähriger kracht mit seinem Kleinwagen in Ditzingen gegen einen Ampelmast. Dann flüchtet er mit seinem Beifahrer zu Fuß. Die Männer kommen nicht weit. Bei der Unfallaufnahme erkennen die Polizisten schnell den Grund für die Flucht.

Ein offenbar betrunkener, 44 Jahre alter Chevrolet Spark-Fahrer ist in der Nacht zum Dienstag in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Fahrzeug gegen einen Ampelmast gekracht. Der Mann und sein 38-jähriger Beifahrer sollen nach dem Unfall zunächst geflüchtet sein. Beide wurden leicht verletzt.

Wie eine Sprecherin der Ludwigsburger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war der 44-Jährige gegen 2.45 Uhr auf der Siemensstraße in Richtung Leonberg unterwegs, als er auf Höhe der Dornierstraße die Kontrolle über den Kleinwagen verlor und gegen einen Ampelmast krachte. Nach dem Unfall flüchteten beide leicht verletzten Männer zunächst. Sie konnten kurz vor 3 Uhr in der Dieselstraße von Polizeibeamten dingfest gemacht werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war. Ein erster Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Der 44-Jährige musste sowohl Blut als auch seinen Führerschein abgeben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Schaden an der Ampelanlage kann noch nicht beziffert werden.