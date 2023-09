Unfall in Ditzingen

5 Die 34-jährige Skoda-Fahrerin war auf die Gegenspur geraten. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Eine 34-Jährige ist am Freitagabend mit ihrem Auto auf einer Landesstraße bei Ditzingen unterwegs, als sie auf die Gegenspur gerät – mit fatalen Folgen.









Eine Frontalkollision hat am Freitagabend in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) drei Verletzte und einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro gefordert.