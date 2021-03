Unfall in Ditzingen

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 14.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand/STZN

Eine 75-Jährige will am Montagnachmittag in Ditzingen mit ihrem Wagen von einem Parkplatz fahren. Beim Ausparkmanöver bleibt sie vermutlich mit ihrem Fuß zwischen den Pedalen hängen – mit Folgen.

Ditzingen - Ein missglücktes Ausparkmanöver hat einen beträchtlichen Schaden verursacht. Eine 75-Jährige war am Montagnachmittag mit ihrem Mercedes in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Kurz nach 16 Uhr wollte die Frau mit ihrem Wagen von einem Parkplatz an der Münchinger Straße fahren. Beim rückwärts Ausparken blieb sie ersten Ermittlungen zufolge aber mit dem Fuß zwischen dem Gas- und Bremspedal hängen. Dadurch rollte der Wagen zu weit zurück und stieß gegen einen Ford und einen anderen Mercedes.

Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.