Unfall in Ditzingen: Fahrradfahrer auf Autodach geschleudert und schwer verletzt

1 Einsatz für Polizei und Rettungsdienst: In Ditzingen wird ein Radfahrer schwer verletzt. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bei einem Unfall in der Ditzinger Richthofenstraße wird ein 32-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst. Er wird dabei schwer verletzt.











Link kopiert



Schwere Verletzungen hat ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitagvormittag in in Ditzingen bei einem Unfall erlitten. Wie die Polizei berichtet, radelte er kurz nach 11 Uhr die Richthofenstraße in Fahrtrichtung Calwer Straße entlang. Als er die Kreuzung mit der Boelckestraße passieren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mazda einer 46-Jährigen. Die Frau, die die Boelckestraße entlang fuhr, hatte den Radler vermutlich übersehen und ihm offensichtlich die Vorfahrt genommen.