91-jähriger Mercedes-Fahrer kracht in BMW

Unfall in Ditzingen

1 In Ditzingen hat es am Sonntag heftig gekracht. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 91 Jahre alter Autofahrer übersieht in Ditzingen beim Abbiegen einen BMW und kracht mit diesem zusammen. Es entsteht Schaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Ditzingen - Ein 91-Jahre alter Autofahrer hat am Sonntag in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) einen Unfall verursacht, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstand.

Wie die Polizei meldet, war der 91-Jährige mit seinem Mercedes auf der Weilimdorfer Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Siemensstraße nach links auf die Bundesstraße 295 in Richtung Stuttgart abbiegen. Dabei achtete er wohl nicht auf einen entgegenkommenden BMW, dessen 70 Jahre alter Fahrer aus dem Herdweg kam und geradeaus in die Weilimdorfer Straße fahren wollte.

Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Beide waren bei grün zeigender Ampel gefahren. Im Kreuzungsbereich stießen sie schließlich zusammen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.